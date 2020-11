WindTre non ha badato a limiti per questo Black Friday. La compagnia telefonica ha messo a disposizione degli utenti una serie molto ampia di promozioni, sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile. Oltre alle iniziative per chi è già abbonato al gestore, WindTre prevede delle occasioni speciali per gli utenti che sottoscrivono una nuova scheda SIM.

WindTre, torna la XMas Giga Unlimited: internet illimitato per 4 mesi

Il Black Friday è l’occasione per WindTre per anticipare alcune delle sue particolari offerte dedicate alla stagione natalizia. A partire da oggi e sino al 6 Gennaio, coloro che attivano un nuovo piano con il provider potranno sottoscrivere l’opzione XMas Giga Unlimited.

La XMas Giga Unlimited rappresenta un grande ritorno nei listini di WindTre. Attraverso questa offerta gli abbonati avranno a loro disposizione connessione internet illimitata per la durata di 4 mesi. La promozione non prevede costi extra ma deve essere necessariamente associata ad una ricaricabile di riferimento.

In base alle attuali disposizioni, potranno attivare l’opzione XMas Giga Unlimited tutti gli abbonati che attiveranno una ricaricabile MIA. Le tariffe compatibili sono quindi: MIA, MIA S, MIA Call Your Country Easy Pay, MIA Plus, MIA Plus Dati, MIA Smart. Ulteriore condizione è il costo della promozione che non deve essere inferiore a 9,99 euro.

Con Xmas Giga Unlimited, gli utenti di WindTre potranno quindi navigare senza limiti in rete sotto rete 4G e, dove disponibile, anche sotto rete 5G. Al termine dei quattro mesi promozionali, l’offerta opzionale sarà disattivata in automatico senza possibilità di rinnovo.