Tra le varie miriadi di funzioni che WhatsApp ha introdotto durante gli anni ce ne sono state alcune degne di nota. Molte di queste sono state in grado addirittura di cambiare lo scopo dell’applicazione, la quale inizialmente si poneva come piattaforma dedicata alla messaggistica e che infine si è trasformata in soluzione utile per qualsiasi tipo di comunicazione. Sono infatti disponibili anche chiamate e videochiamate ormai da diverso tempo, proprio per la gioia di tutti gli utenti che ora si ritrovano chiusi in casa.

Una delle funzioni che però a destato più scalpore è quella di poter cancellare i messaggi, quelli già inviati in chat. Tale possibilità ha concesso a tutti l’opportunità di rimediare a guai già fatti e compiuti o magari semplicemente di cambiare il corso degli eventi. Ovviamente dall’altro lato c’è il destinatario, colui che apre la chat e si ritrova un messaggio cancellato restando così assorto nei dubbi.

WhatsApp: ecco come fare per recuperare un messaggio eliminato di proposito in chat

Sono passati tanti anni ma le sorprese non smettono di arrivare per quanto riguarda WhatsApp. Che siano proposte direttamente dal colosso o magari da realtà esterne, la situazione non cambia: gli utenti sono sempre contenti di ricevere novità. Secondo quanto riportato durante le ultime ore esisterebbe un’applicazione in grado di recuperare i messaggi eliminati, anche quelli postumi.

L’app prende il nome di Unseen ed è proprio tale opportunità visto che agendo in background registra il contenuto di tutte le notifiche. Sarà quindi un gioco da ragazzi andare a recuperare il testo di un messaggio eliminato all’interno della chat.