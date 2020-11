Parte il Black Friday di Vodafone. In questi giorni, la compagnia inglese sta mettendo a disposizione importanti offerte sia per i nuovi clienti sia per tutti coloro che già hanno una SIM attiva. Per quanto concerne i nuovi clienti, anche in questa fase conclusiva di Novembre, Vodafone conferma alcune delle sue tariffe dedicate alla portabilità del numero da altri provider, ma con novità molto importanti.

Vodafone, per il Black Friday confermate le offerte speciali ma con una novità

Le migliori iniziative di Vodafone per questi giorni si confermano la Special 100 Giga e la Special 50 Giga.

I clienti che decidono di attivare Special 100 Giga avranno a loro disposizione minuti illimitati per effettuare telefonate verso tutti in Italia, SMS da inviare a chiunque e ben 100 Giga per navigare in rete sotto linea 4G. Previsto un costo di rinnovo molto conveniente per una somma di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Con la Special 50 Giga è confermato il pacchetto dei consumi senza limiti per chiamate ed SMS. Gli abbonati, a differenza della precedente tariffa, avranno 50 Giga per la navigazione internet. Per quanto concerne il costo, invece, l’offerta avrà un prezzo di 7,99 euro al mese.

Queste iniziative, già disponibili a listino nelle scorse settimane, prevedono ora un grande cambiamento. Oltre all’attivazione negli store ufficiali, gli interessati potranno aderire a queste promozioni anche attraverso i canali internet di Vodafone. Tale prerogativa però sarà garantita solo ed esclusivamente agli abbonati che effettuano la portabilità del numero da Iliad o altri provider virtuali. Le ricaricabili sono disponibili in questo format a tempo determinato.