Vodafone Happy Friday: promo fino a 100 Giga e regali solo oggi

Vodafone ormai da diverso tempo gode della grande stima di tutti gli utenti non solo italiani ma anche europei in generale. All’interno del vecchio continente infatti l’azienda è la più famosa in assoluto grazie alla sua rete 4G che risulta peraltro la più estesa.

Da qualche tempo però le aziende, abbassando i prezzi delle offerte telefoniche, sarebbero riuscite a portare via proprio a Vodafone un numero consistente di utenti. Pur tenendo ben salda tra le mani la prima posizione in classifica l’azienda anglosassone adesso vuole recuperare. Nel frattempo è venerdì, dunque tutti sono pronti a ricevere i soliti regali dell’Happy Friday. Per oggi si potrà ottenere dall’app MyVodafone è la promo Infinito Xmas con tutto senza limiti per 2 mesi a 9,99 euro con disattivazione automatica.

Vodafone: ecco le promozioni attualmente disponibili per chi vuole rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga