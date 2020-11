Il volantino Euronics è assolutamente da non perdere, tantissimi sconti e prezzi bassi attendono gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano pronti a spendere il proprio denaro per acquistare nuova tecnologia.

La campagna promozionale corrente, come era lecito immaginarsi dato il periodo che stiamo attraversando, risulta essere disponibile sia nei punti vendita, che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che sceglieranno di effettuare l’acquisto dal divano di casa dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, senza distinzioni sulla cifra spesa o quant’altro.

Euronics: il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole

Il rapporto qualità/prezzo delle varie offerte presenti direttamente sul volantino Euronics è assolutamente favorevole, infatti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad uno dei migliori prodotti in circolazione, quale è il Samsung Galaxy S20+, spendendo una cifra tutt’altro che troppo elevata (in confronto al listino dello stesso). La richiesta dell’azienda corrisponde esattamente a 699 euro, naturalmente per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi ad una spesa inferiore ai 350 euro, allora potranno decidere di affidarsi direttamente allo Xiaomi Mi 10 Lite, un buonissimo smartphone con connettività 5G. Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel dettaglio più assoluto nel nostro articolo, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale, e che gli sconti riguardano anche tantissime altre categorie merceologiche non descritte da noi.