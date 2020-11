The Witcher è una serie tratta da un videogioco che porta il suo stesso nome E che ha avuto un enorme successo tra i gamer. L’ambientazione di questa serie è Fantasy, esattamente come personaggi. Il protagonista è un mutante mercenario di nome Geralt, il quale uccidi mostri in cambio di soldi. La prima stagione è andata in onda su Netflix nel dicembre 2019. Altre due sono state confermate dopo quel momento ma, a causa dell’emergenza coronavirus sono ferme e non potremo vedere la seconda stagione prima della primavera 2021.

The Witcher e altre serie: cosa propone Netflix

Stranger Things e forse la serie più conosciuta tra le tre. È ambientata negli anni 80 ed ha avuto un immenso successo tra il pubblico. La storia ripercorre i tipici cliché della fantascienza di quel periodo ed ha influenzato altri prodotti girati successivamente. Sono state pubblicate ben tre stagioni e durante i primi di marzo erano cominciate le riprese per la quarta. Fortunatamente, l’emergenza Covid-19 a interrompere le riprese, non permettendoci di stabilire una data in cui sarà possibile vedere la serie su Netflix.

You è una serie tratta da un omonimo romanzo. Questo thriller psicologico di cui sono state prodotte all’attuale due stagioni, racconta le vicende di Joe Goldberg. Joe è un libraio stalker e assassino che perde la testa per una ragazza. La terza stagione di questa serie è stata confermata ma resta in sospeso a causa dell’emergenza Covid-19. Pertanto la data d’uscita è impossibile da stabilire e certamente non se ne parlerà prima del 2021.