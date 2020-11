Sky nell’ultima parte dell’anno proverà a dare ancora più risalto alla sua vera novità di questo 2020: l’ingresso nel settore della telefonia fissa. Complice anche la corrispondenza con il Black Friday, tanti abbonati avranno certamente molta convenienza nell’attivare uno dei piani previsti per le reti di Fibra Ottica.

L’obiettivo di Sky è favorire la popolarità di queste nuove iniziative sia per i clienti che ancora non hanno un piano per la pay tv, sia per tutti gli abbonati fedeli. Proprio a questa fascia di pubblico sono rivolte due iniziative ad hoc, da non lasciarsi scappare.

Sky, iniziative dedicate a vecchi e nuovi clienti con la Fibra ottica

L’obiettivo di Sky di premiare la fedeltà degli utenti è confermato anche in queste settimane di fine Novembre. Tutti coloro che sono regolarmente iscritti alla piattaforma Extra avranno diritto a costi riservati per la Fibra ottica. Per gli abbonati da almeno un anno con piano attivo pay tv, ci sono tre mesi gratuiti per la Fibra ottica. I mesi gratis sono addirittura sei per i clienti con abbonamento satellitare operativo da almeno sei anni.

Per i nuovi abbonati, invece, le iniziative si confermano sui pacchetti tutto incluso che prevedono sia la componente telefonica sia quella satellitare. L’ultima iniziativa di Sky prevede un costo fisso di 39,99 euro. Chi sottoscrivere questa promozione potrà beneficiare dei servizi di Sky TV con il ticket dedicato a serie tv e show d’intrattenimento ed in aggiunta anche delle reti in Fibra ottica per connessione senza limiti alla rete internet. Il prezzo è bloccato per 18 mesi.