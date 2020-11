L’operatore Linkem ha prorogato la sua iniziativa solitamente nota come Promo Flash Weekend anche per il Black Friday, regalando la videocamera di sorveglianza Ezviz per chi attiva la Senza Limiti Mega Promo, con prezzo scontato entro il 1° Dicembre 2020.

Sul sito ufficiale, l’iniziativa per il Black Friday è stata chiamata ufficialmente Linkem Mega Promo Ezviz Speciale Black Friday, ma si tratta della stessa iniziativa proposta in passato, che in questo caso è disponibile fino al 1° Dicembre 2020, dunque continuerà per altri due giorni rispetto alla scadenza originale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Linkem proroga la propria promozione durante il Black Friday

L’operazione in veste Black Friday sarà disponibile per attivazioni ogni giorno dallo scorso 25 Novembre 2020 al 1° Dicembre 2020, mentre l’iniziativa originale prevedeva la promo solo nel weekend, da Venerdì a Domenica. La promozione prevede la Linkem Senza Limiti Mega Promo prevede l’attivazione di una linea solo internet wireless illimitata con un canone mensile in promozione a 19.90 euro per i primi 12 mesi, e che dal tredicesimo mese ritorna al costo standard di 26.90 euro al mese.

Il contributo di attivazione è scontato a 49 euro invece di 100 euro e risulta addebitato nelle prime due fatture, con un costo di 12.25 euro al mese per i primi 4 mesi dal momento che la modalità di fatturazione è bimestrale anticipata. Con la promozione in questione resta gratuito anche il servizio Assistenza Prime, che permette al cliente di usufruire di un servizio di caring telefonico specializzato insieme ad un’assistenza continuativa sul proprio apparato.

Il servizio di connettività viene fornito da Linkem tramite una rete FWA+, cioè Fixed Wireless Access in modalità Misto Fibra Radio con velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore stesso.