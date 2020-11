Da Bennet, per tutto il weekend corrente, quindi con validità fissata fino al 29 novembre, arrivano ufficialmente i cosiddetti Black Days, ovvero la perfetta occasione per acquistare l’elettronica, potendo poi ricevere un buono sconto da spendere in un secondo momento.

Il meccanismo che regola il tutto è perfettamente in linea con quanto stiamo vedendo in questo periodo da Carrefour, anche se presenta una fondamentale differenza. Presso i negozi della rivale, i clienti devono necessariamente richiedere uno dei prodotti contrassegnati, da Bennet invece potranno effettivamente spaziare tra le migliaia di modelli disponibili in negozio.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere attiva solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. La scadenza è fissata alla chiusura degli stessi, il 29 novembre 2020.

Bennet: il Black Friday è davvero ricco di sconti

L’unica limitazione posta da Bennet riguarda il livello massimo di spesa da raggiungere, infatti l’utente dovrà superare i 50 euro, per quanto riguarda il solo settore dell’elettronica. Quanto scritto non è valido se applicato ai beni di prima necessità o prodotti per la casa.

Chiarito il meccanismo, una volta giunto in cassa il cliente riceverà un buono sconto pari al 25% del valore della merce acquistata, da utilizzare per un futuro acquisto sempre all’interno dello stesso punto vendita. Prestate attenzione, la riduzione non potrà in nessun modo essere applicata sullo stesso acquisto, ma dovrà essere spesa tra il 9 ed il 16 dicembre 2020, previa presentazione della carta Bennet Club.

