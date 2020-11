Un tema molto delicato di cui si è discusso molto negli ultimi anni è la sicurezza delle infrastrutture stradali. Oggi arriva una importante novità per la sicurezza delle autostrade e del monitoraggio delle infrastrutture. Il tutto grazie al sistema digitale per il monitoraggio recentemente entrato in funzione, sviluppato da Autostrade Tech, insieme a IBM e Fincantieri NexTech. Si tratta di un progetto su cui Autostrade ha investito 60 milioni di euro.

Autostrade Tech, in cosa consiste questo innovativo progetto

Questa nuova avanzata piattaforma per il monitoraggio, userà l’intelligenza artificiale di IBM e sfrutta droni, soluzioni Internet of Things e la modellazione digitale 3D di Fincantieri NexTech. Tutte queste tecnologie consentiranno di rivoluzionare in modo radicale le attività di sorveglianza e monitoraggio di più di 4.500 opere presenti sulla rete autostradale di ASPI, aumentando l’efficienza e la trasparenza di tali processi.

La nuova piattaforma sarà messa a disposizione sul mercato, non sarà dunque esclusiva. Grazie al nuovo sistema di monitoraggio autostrade, gli addetti al controllo potranno verificare lo stato delle infrastrutture accedendo da remoto attraverso un tablet pc a tutte le informazioni ad essa collegati, come calcoli e disegni del progetto originario e degli interventi successivi, oltre a controlli e manutenzioni programmate, indagini e prove sui materiali e infine, esiti e dettagli delle precedenti ispezioni.

Sempre tramite il tablet sarà possibile inserire tutti i nuovi dettagli e le foto rilevate nel corso dell’ispezione. Questo renderà immediata la disponibilità a tutti. Inoltre, sarà poi possibile anche tracciare e gestire tutti i vari passaggi necessari alla cura delle infrastrutture. Si pensi, per esempio, alla gestione delle ispezioni fino alla programmazione e realizzazione delle attività di manutenzione.