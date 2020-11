WhatsApp: in arrivo col nuovo aggiornamento una novità riguardante i video

Ci sarebbero novità molto interessanti riguardo a WhatsApp per la felicità dei suoi utenti. Dopo le tante novità che stanno pian piano arrivando a tutti con l’ultimo aggiornamento comprendente sfondi di vario genere, c’è di più.

Gli sviluppatori della nota app di messaggistica hanno infatti rilasciato ufficialmente due nuovi aggiornamenti. Le versioni sono rispettivamente 2.20.207.2 e poi 2.20.207.3 con alcuni cambiamenti pronti ad irrompere nella chat più famosa del mondo.

Ovviamente gli utenti non vedono l’ora di veder concretizzate le novità in questione, le quali risulteranno estremamente utili.

WhatsApp: due nuove versioni arrivano con due aggiornamenti, ci sono anche i video muti

La prima delle due versioni sopra illustrate permetterà di introdurre un’importante novità. I video infatti potranno essere impostati su “muto” in fase di registrazione direttamente da WhatsApp.

Il tutto sarà ovviamente possibile prima di inviare il contenuto multimediale ai propri contatti. Per poter utilizzare questa nuova feature servirà solamente premere sull’icona che rappresenta chiaramente uno speaker. Si tratta al contempo di una novità in via di sviluppo, pertanto gli utenti, che da tempo attendevano l’aggiornamento, dovranno attendere ancora un po’.

La seconda beta, la 2.20.207.3, comporterà un cambiamento apparentemente più superficiale notato anche nella beta di WhatsApp dedicata ad iOS. Al posto della ormai celebre sigla FAQ che sta per Frequently Asked Questions nella sezione Aiuto, ora comparirà “Centro aiuti” o Help Center. C’è allo stesso tempo da segnalare che molto probabilmente la scheda Help Center godrà anche altre funzionalità. Per ulteriori informazioni, attendiamo la prossima settimana durante la quale i rumors non tarderanno ad arrivare.