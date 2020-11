Le offerte del Black Friday 2020 sbarcano ufficialmente da Trony e sono a tutti gli effetti le migliori di sempre, un buonissimo concentrato di sconti e di promozioni in grado di garantire all’utente finale un risparmio senza precedenti.

Con la campagna promozionale corrente, ognuno di noi si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, senza essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate. Il Tasso Zero rappresenta il punto di partenza per coloro che al momento non dispongono della liquidità necessaria per completare l’acquisto, la rateizzazione sarà senza interessi in 20 mensilità.

Trony: quali sono gli sconti da non perdere

I prodotti in promozione da Trony sono tantissimi e molto vari tra loro, anche se comunque non vanno oltre il Galaxy S20 FE, la cosiddetta Fan Edition appena comparsa sul mercato nazionale, e caratterizzata dalle stesse specifiche del Galaxy S20, ma con il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo è relativamente basso, se confrontato con la qualità generale, infatti viene richiesto un esborso di soli 479 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso soluzioni ancora più economiche, troveranno pane per i propri denti nei vari TCL 10 SE, LG K51s, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A53s, Oppo A53 e similari.

Tutti gli acquisti, lo sottolineiamo, dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita, non online sul sito ufficiale dell’azienda.