Il volantino Unieuro pensato appositamente per il Black Friday è uno dei migliori che si siano mai visti prima, il giusto concentrato di sconti e di prezzi alla portata di ogni consumatore, tramite il quale il cliente potrà approfittare di grandissimi prodotti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere completati direttamente nei singoli punti vendita dislocati per il territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso è importante ricordare che la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro di spesa, senza distinzioni o limitazioni di sorta.

Unieuro: tantissime offerte per ogni utente

Le offerte messe sul piatto da Unieuro sono davvero tantissime e permettono di raggiungere prodotti quasi inediti e mai visti prima, tra questi spicca un top di gamma appena sbarcato sul mercato nazionale, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S20 FE.

La Fan Edition è stata portata in Europa da Samsung in risposta alle tantissime richieste dei consumatori, i quali erano alla ricerca del Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865, ormai stanchi di poter accedere solo ed esclusivamente alla versione con Exynos. Il suo prezzo attuale non risente dell’essere “neonato” per il mercato italiano, infatti viene proposto a soli 449 euro da Unieuro.

