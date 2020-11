TIM rilancia la sua strategia commerciale in vista del Natale e della relativa stagione invernale. Il provider italiano ha sempre ben chiaro quale sia il target di pubblico di riferimento e continua a rivolgersi agli utenti più giovani con tariffe molto convenienti sia per i costi mensili che per i consumi.

Dopo l’idea di WindTre di sdoppiare le tariffe legate al pubblico dei più giovani, anche TIM si muove su questa strada e lancia due nuove versioni della sua classica offerta TIM Young.

TIM, le nuove versioni delle offerte per under 25 ed under 30

Nella prima versione, il gestore lancia la ricaricabile Young Student Edition. Gli utenti avranno a disposizione consumi illimitati per le telefonate e gli SMS da inviare a chiunque più 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Questa promozione si rivolge esclusivamente ai clienti di TIM con età uguale o inferiore a 25 anni.

Nella seconda versione, invece, c’è la Young Senza Limiti. Gli abbonati, in tale circostanza, avranno sempre consumi senza limiti per chiamate e messaggi da inviare a chiunque con la presenza di Giga infiniti anche sotto rete 5G. Il costo mensile della ricaricabile è di 14,99 euro. La tariffa si rivolge a tutti i clienti con età uguale o inferiore a 30 anni.

Entrambe le due promozioni TIM prevedono invece i servizi aggiuntivi soliti. I clienti potranno navigare senza consumare Giga su app di streaming musicale, social, chat e didattica online. Inoltre la piattaforma TIMmusic Platinum sarà disponibile gratis per sei mesi.