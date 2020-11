Nokia 8.3 5G sbarca in Italia: ecco il nuovo Smartphone di fascia media

Un nuovo smartphone da apprezzare è appena approdato sul mercato per lasciare tutti gli utenti senza parole. Prodotto da Nokia, il modello che oggi prenderemo in esame è proprio il Nokia 8.3 5G, il dispositivo che consente di elevare la propria creatività ad un livello superiore, ma senza dover adattarsi ai soliti prezzi di mercato.

Destinato ad essere amato da coloro che apprezzano sperimentare con il proprio devices, questo telefono presenta al suo interno delle chicche niente male, come ad esempio un bel abbonamento a Google One incluso e non solo. Elegante grazie alla sua scocca che ricorda lo stile nordico, il devices promette un’esperienza top di gamma sulla carta, scopriamo pertanto i suoi dettagli.

Nokia 8.3 5G: le caratteristiche più salienti del nuovo gioiellino finlandese

Disponibile in due tagli ossia con 64 o 128 GB di memoria (espandibili entrambe esternamente fino a 512 GB), questo smartphone collaudato da Nokia rientra nella fascia media visto che ha un costo di listino pari a 599,00 euro.

Montante la piattaforma modulare Qualcomm Snapdragon 765G, lo smartphone arriva nelle mani del cliente con Android 10 preinstallato nell’ultima versione disponibile. Dotato di una batteria di 4500 mAh, il Nokia 8.3 5G offre un’esperienza di uso ottimale e che possa superare le più difficili delle giornate senza dover ricorrere ad una ricarica, la quale viene garantita dal caricatore inserito nella scatola che presenta un cavo di tipo USB Type C.

Il punto focale di questo nuovo modello Nokia è senza ombra di dubbio la fotocamera. Per quanto riguarda l’apparato posteriore, la casa finlandese ha deciso di integrare ben quattro sensori suddivisi in:

sensore da 64 MP;

sensore da 12 MP con ottica grandangolare;

sensore di profondità da 2 MP;

sensore con ottica macro da 2 MP.

La fotocamera quad PureView abbinata alle ottiche ZEISS regala agli utenti un’esperienza fotografica al di sopra delle aspettative, la quale viene arricchita da un doppio flash high-CRI in grado di illuminare i soggetti perfettamente. Anche la fotocamera frontale è degna di nota: ben 24 MP per selfie in alta qualità.

Peculiarità del Nokia 8.3 5G è il tasto di accensione posto sul lato della scocca: questo oltre a consentire di accendere, spegnere e riattivare il display consentirà all’utente di sbloccare il dispositivo grazie all’incorporazione di uno scanner di impronte digitali posto al di sotto.

Il display montato sullo smartphone ha una dimensione di 6.81″ ed è di tipo PureDisplay FHD+ con un rapporto dimensionale fissato a 20:9.

Torna il jack per le cuffie da 3.5 mm oltre alla radio FM.

Lo smartphone, infine, ha un peso totale pari a 227 grammi e delle dimensioni complessive ferma a 171.90 x 78.56 x 8.99 mm. Vanno annoverate nei suoi vantaggi i diversi sensori (Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, accelerometro (sensore G), bussola elettronica, giroscopio, sensore per le impronte digitali e tasto di accensione) e la presenza di un tasto dedicato a Google Assistant.