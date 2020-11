Coop e Ipercoop stringono la morsa attorno ai principali rivenditori di elettronica, proponendo a loro volta un volantino che non fa prigionieri, e che riesce ugualmente a soddisfare le richieste, nonché le necessità, della maggior parte di noi.

La soluzione che andremo a raccontarvi rientra tra i cosiddetti “regali natalizi”, ovvero una campagna promozionale pensata dall’azienda per tutto il mese di dicembre; ciò sta a significare che le scorte ed i tempi non sono particolarmente ristretti, in tal modo potrete anche attendere i giorni successivi al Black Friday per valutare effettivamente il da farsi (ricordando comunque che scade il 31 dicembre 2020).

Coop e Ipercoop: le nuove offerte fanno risparmiare tutti

Le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop fanno risparmiare prima di tutto gli utenti che vogliono mettere le mani su un prodotto relativamente economico, parliamo appunto del Samsung Galaxy A71, smartphone assolutamente degno di nota, in vendita a 339 euro, e da consigliare a tutti coloro che sono alla ricerca del massimo con il minimo sforzo.

Le sue caratteristiche principali, o peculiarità imprescindibili, riguardano sicuramente l’ampio display AMOLED da 6.7 pollici, nonché una capiente batteria che permetterà di utilizzarlo per moltissimo tempo prima di dover necessariamente ricorrere ad una presa a muro. Se volete approfondire la conoscenza del volantino Coop e Ipercoop, potete aprire le pagine collegandovi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, anche se gli acquisti andranno effettuati solamente in negozio.