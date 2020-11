Gli utenti italiani sono davvero felicissimi di poter approfittare di un volantino Carrefour quasi da primato, per la qualità degli sconti effettivamente inclusi al suo interno, tramite i quali viene garantito l’accesso ad ottimi prodotti al giusto prezzo.

Il Black Friday 2020 è ormai dietro l’angolo, proprio in questi giorni milioni di noi stanno cercando di raggiungere l’acquisto dei migliori dispositivi sul mercato, senza dover essere costretti a pagare cifre particolarmente elevate. Coloro che potranno recarsi personalmente da Carrefour potranno approfittare del meccanismo intitolato Spendi e Riprendi; il suo funzionamento è più che chiaro, l’utente dovrà acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, e di rimando riceverà un coupon dal valore prestabilito, da spendere per un secondo acquisto. E’ importante ricordare che quanto scritto non potrà essere applicato all’istante, ma il cliente potrà utilizzarlo solo un’altra volta (anche per beni di prima necessità).

Carrefour: quali sono i prodotti da acquistare

Il top di gamma su cui Carrefour ha voluto concentrare la propria attenzione è l’Apple iPhone 11, uno smartphone che al giorno d’oggi risulta essere fortemente deprezzato a causa della presenza sul mercato del nuovo iPhone 12, infatti oggi può essere acquistato con soli 769 euro, per la versione completamente sbrandizzata.

Le alternative proposte dallo stesso volantino Carrefour sono comunque molto più economiche, parliamo infatti di Alcatel 1Se, di Xiaomi Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro o di Samsung Galaxy A20s. I dettagli sono raccolti nelle pagine sottostanti.