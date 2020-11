Siamo nel bel mezzo della settimana del Black Friday, con giornate all’insegna degli sconti e di promozioni su migliaia di prodotti. Tutti i grandi produttori hanno deciso di partecipare a questa grande iniziativa, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare i migliori prodotti a prezzi vantaggiosi. Tra questi, anche Xiaomi che, fino alla mezzanotte di venerdì 27 novembre, offre alcuni suoi smartphone e altri prodotti a prezzi scontati.

Xiaomi per un Black Friday da urlo, ecco le offerte da non perdere!

Ecco le offerte da non perdere:

• Mi 10T Pro nella configurazione da 8GB+128GB, in vendita su mi.com e su Amazon al prezzo di 499,90 euro anziché 599,90 euro.

• Mi 10T Lite, disponibile su mi.com e Amazon nella versione da 6GB+64GB al prezzo di 249,90€ al posto di 299,90€. Su mi.com è in offerta anche la variante da 6GB+128GB al prezzo speciale di 349,90€.

• Redmi Note 9 Pro è disponibile su mi.com e su Amazon nella versione da 6GB+64GB al prezzo imperdibile di 199,90€, mentre la variante da 6GB+128GB al prezzo di 239,90€ solo su mi.com

● POCO X3 NFC è in offerta su mi.com e su Amazon a 249,90€ per la configurazione da 6GB+128GB, mentre la variante 6GB+64GB in offerta su mi.com al prezzo di 189,90€.

• POCO M3 sarà invece disponibile in doppia configurazione da 4GB+64GB e da 4GB+128GB proprio a partire dal 27 novembre, e solo per le prime 24 ore fino a esaurimento scorte, su mi.com e su Amazon al prezzo speciale di 129,90€ e 149,90€.

Chi acquisterà un prodotto della Mi 10 Family o della Mi 10T Family – da oggi fino al 1 gennaio 2021 – avrà diritto a una riparazione gratuita dello schermo entro i primi 6 mesi dall’acquisto.

Le offerte di Xiaomi continuano anche su tantissimi prodotti ecosystem. Su Amazon, dal 25 al 27 novembre è possibile acquistare Mi 65WFast Charger con tecnologia GaN al prezzo di 29,99€. Inoltre, nelle giornate del 26 e 27 novembre, sarà possibile acquistare Mi Smart Space Heater S al prezzo di 79,99€ e l’umidificatore intelligente Mi Smart Antibacterial Humidifier al prezzo di 64,99€.

Tra i prodotti in offerta su mi.com invece Mi TV 4S nelle due versioni da 55” e 43” sono disponibili rispettivamente al prezzo eccezionale di 369,90€ e 299,90€.

Infine, chi acquisterà smartphone e prodotti dell’ecosistema Xiaomi direttamente su mi.com, a fronte di una spesa minima di 100€, 200€ o 300€ potrà godere di un ulteriore sconto del valore di 10€, 20€ o 30€, da applicare ai prezzi già scontati.