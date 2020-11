Vodafone torna in auge con il lancio di una promozione che vuole assolutamente catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori, proponendosi come validissima alternativa agli operatori virtuali, o più semplicemente alle dirette rivali del settore della telefonia mobile.

Chiamata Special Unlimited, è una soluzione che prevede la possibilità di raggiungere l’acquisto di un bundle notevole, dietro il pagamento di soli 9,90 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, atti a limitare le possibilità di spostamento, o di portabilità in tempi più o meno brevi.

I bundle presente al suo interno, infatti, corrisponde esattamente a 50 giga di internet alla velocità massima di 600Mbps in download, con l’aggiunta di illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono registrato sul territorio nazionale.

Vodafone: gli sconti applicati alla promozione sono incredibili

L’attivazione della Vodafone Special Unlimited non è però alla portata di ogni utente sul territorio nazionale, i soli che possono richiederla sono gli uscenti da TIM o alcuni operatori virtuali, del calibro di CoopVoce o Tiscali, che richiederanno la portabilità del proprio numero di telefono.

Il costo iniziale da versare corrisponderà per l’esattezza a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, in aggiunta a 5,01 euro per la promozione in sé. A differenza del solito, inoltre, ricordiamo che saranno già inclusi 5 euro di credito residuo, utilizzabili anche per pagare i successivi rinnovi dell’offerta Vodafone.

La richiesta potrà essere presentata esclusivamente nei punti vendita in Italia.