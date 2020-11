L’anno prossimo, l’iconico personaggio di Lara Croft compierà venticinque anni. Il primo capitolo di Tomb Raider, ad oggi una delle serie videoludiche più apprezzate e meglio riuscite, uscì nel 1996 e a due anni dall’uscita di Shadow of the Tomb Raider, l’ultimo capitolo della saga, Square Enix ha annunciato il ritorno dell’amata eroina.

Tomb Raider: arriva un nuovo capitolo, sarà free-to-play e per mobile!

Nelle scorse ore, Square Enix ha rivelato un breve teaser del prossimo capitolo della serie: Tomb Raider Reloaded. Sembra un’interpretazione molto più pucciosa del franchise, ambientato in un mondo fantastico popolato da dinosauri e golem. Il trailer mostra un lupo, un mostro-roccia, un ragno gigante, ed un T.rex… e l’adorabile Lara Croft munita di due pistole.

Tuttavia, Tomb Raider Reloaded non sarà un titolo next-gen quanto, piuttosto, un gioco mobile che potrà essere scaricato gratuitamente su smartphone e tablet compatibili.

Lara blasts onto mobile in 2021! @TombRaider Reloaded is a free to play action arcade game made by Emerald City Games and published by Square Enix London Mobile, stay tuned for more news. pic.twitter.com/IleSFQ1Aee — Square Enix (@SquareEnix) November 23, 2020

Square Enix ha condiviso l’annuncio di Tomb Raider Reloaded su Twitter, ma ha rilasciato poche informazioni riguardo il suo nuovo progetto “action arcade“, a parte il fatto che è opera dello sviluppatore Emerald City Games ed il team mobile londinese di Square Enix.

Sfortunatamente, il breve teaser pubblicato dalla Square Enix non mostra nulla dal punto di vista del gameplay, ma lo stile artistico scelto è davvero niente male. Tomb Raider Reloaded sarà “un gioco arcade d’azione gratuito”. Lara Croft è apparsa in precedenza su dispositivi mobile nel titolo puzzle Lara Croft Go e nel gioco d’azione Tomb Raider: Relic Run. Non abbiamo ancora notizie sulla data di rilascio, ma il lancio è atteso per il prossimo anno.