Inizia la settimana del Black Friday ed anche per i clienti di Sky sono in arrivo importanti novità sotto l’aspetto commerciale. Con grande probabilità, la pay tv da qui ai prossimi giorni metterà a disposizione degli nuovi abbonati una serie di iniziative per l’attivazione di piani di visione.

Le iniziative speciali però non ci sono soltanto per i nuovi clienti, ma anche per tutti coloro che si sono dimostrati abbonati fedeli.

Sky e la fedeltà degli abbonati: tre iniziative da attivare al volo

Le principali iniziative di Sky sono sempre disponibili attraverso la piattaforma Extra. In base alla longevità del rapporto con la pay tv, i clienti potranno beneficiare di tre grandi offerte.

La prima offerta è rivolta al servizio Sky WiFi. Tutti gli abbonati che hanno un ticket attivo per la tv satellitare potranno attivare una delle nuove iniziative telefoniche con la Fibra con tre mesi a costo zero. Per gli utenti che hanno un ticket attivo da almeno sei anni sono previsti ben sei mesi a costo zero.

Altro grande vantaggio è legato al decoder Sky Q. Gli abbonati che già hanno un ticket attivo alla tv satellitare avranno la possibilità di acquistare il decoder di nuova generazione al costo speciale di 29 euro.

L’occasione finale è infine rivolta nello specifico a tutti gli appassionati di cinema e di serie tv, con il ticket Intrattenimento Plus. Sky infatti regala a costo zero per il primo mese del nuovo piano che include all’abbonamento satellitare anche un account gratuito di Netflix.