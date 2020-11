Dopo il lancio della nuova Playstation 5 è anche arrivata la notizia che tutti i fan temevano; le scorte sono esaurite. La cosa non sorprende viste le difficoltà più volte espresse dalla stessa Sony nella produzione e distribuzione di una nuova generazione videoludica; lanciare una nuova console in un contesto pandemico come quello che ci troviamo a vivere non è cosa facile.

Ovviamente non tutte le Playstation 5 prodotte sono state messe in vendita, alcuni infatti sono state regalate a influencer, Youtuber, Twitcher o anche, più semplicemente a personaggi pubblici come i calciatori. Questi omaggi hanno un chiaro fine pubblicitario grazie anche al ruolo incredibilmente importante che coprono i Social Network nelle nuove strategie di marketing.

Playstation 5: l’influencer che ha rivenduto la propria console

Ha dell’incredibile la storia che ha coinvolto l’inluencer inglese James Taylor e la Playstation 5 arrivatagli come omaggio di Sony. Nonostante, come già accennato, la console sia praticamente introvabile in tutto il mondo lo youtuber ha deciso di vendere il proprio regalo. Fa re ancora più clamore il prezzo di vendita, circa 1’200 sterile, più del doppio del prezzo originale.

Tra l’altro l’influencer apparterrebbe ad una famiglia piuttosto benestante e non avrebbe avuto particolari esigenze di natura economica a giustificare la sua decisione. Stando a quanto pubblicato dallo youtuber dietro la sua scelta ci sarebbe una semplice questione di gusti; semplicemente sembrerebbe non piacergli la nuova Playstation 5. Al di la della curiosa scelta sono in tantissimi gli utenti ad aver aspramente criticato l’influencer per il prezzo esorbitante a cui è stata venduta la console.