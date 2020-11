Negli ultimi anni il Rewind di YouTube non è sempre stato ben visto dagli utenti di tutto il mondo, tuttavia l’iniziativa è presente per gli utenti di tutta la piattaforma di proprietà del colosso di Mountain Views sin dal 2010. Insomma, da un bel po’ di tempo. Ci sarà sicuramente qualcuno che rimarrà deluso dalla notizia che stiamo per darvi: il Rewind riguardante l’anno 2020 è stato ufficialmente cancellato. Scopriamo di seguito perché.

YouTube annulla il Rewind del 2020, e forse ad alcuni utenti non dispiacerà

Andando più nel particolare, rifacendoci anche a quanto è stato riportato dal sito web statunitense The Verge, il team di YouTube sembra aver pubblicato da poco su Twitter un messaggio piuttosto breve dove avverte tutti gli utenti che non ci sarà nessun Rewind. Il motivo? Sicuramente è rintracciabile nel fatto che questo 2020 non è stato affatto un anno positivo, in special modo a causa della pandemia da Coronavirus. L’azienda, infatti, è intervenuta sulla discussione dicendo che questo è senza ombra di dubbio “un anno differente” e che al team “non sembrava giusto procedere come se non fosse successo nulla“.

In conclusione del suo breve messaggio, la società ci ha tenuto ad affermare che, nonostante tutta la situazione, quest’anno molto difficile è stato reso migliore grazie alle buone azioni degli utenti, tra cui ovviamente quelli che rientrano in YouTube. Ciononostante, è doveroso sottolineare la notizia: il 2020 non avrà un suo Rewind. Forse alcuni utenti avrebbero preferito che questa notizia sarebbe stata annunciata molto prima, quando già in quello del 2018 (il celebre video dove compaiono molte star americane), ha avuto molti “non mi piace“.