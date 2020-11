L’idea viene direttamente dal Giappone, dove in un negozio di Osaka da alcuni giorni c’è stata una nuova strana assunzione. Non ha un compito molto difficile: dare il benvenuto a tutti coloro che entrano nel negozio e ricordargli di indossare la mascherina mentre cercano i prodotti che devono acquistare. L’Advanced Telecommunications Research Institute International realizza il robot al fine di garantire la massima sicurezza sanitaria all’interno dei locali è una delle sue missioni .

Senza ombra di dubbio, una delle parole maggiormente in voga per questo 2020 oltre a Covid , è sicuramente “ mascherina “. Di questi tempi è molto importante portarla sempre con sé e, proprio per non dimenticare mai di indossarla, è stato inventato un robot che ce lo ricorda costantemente .

Il robot anti-Covid riesce a compiere diverse mansioni

Il robot si serbe di una telecamera integrata con tecnologia LiDAR e intelligenza artificiale per la mappatura in 3D del negozio, richiamando prontamente i clienti che non stanno indossando la mascherina o che sono troppo vicini tra di loro. Robovie (questo è il suo nome) controlla tutte le corsie del negozio e, per essere ancora più efficiente, è capace anche di aiutare visitatori a trovare ciò che stanno cercando. Insomma, un vero e proprio dipendente.

La società che si è occupata dello sviluppo dell’androide ha dichiarato che si tratta del primo esperimento dimostrativo al mondo in cui un robot riesce ad offrire contemporaneamente due diversi tipi di servizi: uno al cliente, mettendosi al suo servizio nel caso in cui avesse bisogno, e l’altro di allerta, per far sì che le regole vengano rispettate nella miglior maniera possibile.