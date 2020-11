Coop e Ipercoop si prendono la propria rivincita nei confronti dei principali rivenditori di elettronica, riuscendo a lanciare una propria campagna promozionale di altissimo livello, con prezzi economici e risparmio garantito per tantissimi utenti sul territorio.

Gli sconti che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, sono da considerarsi disponibili in ogni punto vendita in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. La validità, salvo esaurimento anticipato delle scorte, è fissata fino al 31 dicembre 2021, quindi avrete tutto il tempo del mondo per conoscere da vicino la campagna e valutare i singoli sconti.

Coop e Ipercoop: questi i nuovi prezzi del volantino

I prodotti maggiormente scontati da Coop e Ipercoop rientrano tra Samsung Galaxy A71 e Honor 10 Lite, due modelli appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, distanziati circa un anno nella data di commercializzazione.

Il consiglio è di puntare fortemente sul Galaxy A71, un prodotto decisamente più recente, dal prezzo di 339 euro, e caratterizzato da un ampissimo display da 6.7 pollici AMOLED, con processore octa-core, tanti sensori fotografici posteriori e sblocco del dispositivo tramite il sensore delle impronte digitali.

Honor 10 Lite è invece da consigliare agli utenti che vogliono spendere poco o niente, e godere ugualmente di discrete prestazioni generali, la richiesta finale di Coop e Ipercoop corrisponde appunto a soli 139 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente a questo link, così scoprirete tutte le offerte pensate appositamente per voi.