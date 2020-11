Euronics richiama a sé tutti i soci dislocati sull’intero territorio nazionale, proponendo al pubblico una campagna promozionale unanime, e con la quale punta a garantire l’accesso ad un elevatissimo numero di sconti su svariati modelli di tecnologia generale e non solo.

Il volantino attuale, in netto contrasto con quanto siamo soliti vedere direttamente da Euronics, è disponibile senza differenze particolari in ogni punto vendita in Italia; oltre a questo, l’utente che non vorrà spostarsi dal proprio domicilio, potrà ottenere la spedizione a casa, sempre approfittando degli stessi identici prezzi di vendita. E’ presente, sempre se interessati, anche la rateizzazione a Tasso Zero (previo superamento di un limite minimo di spesa), da richiedere all’atto del completamento della compravendita.

Gli sconti Amazon sono da impazzire, ricevete gratis i coupon sul nostro canale Telegram appositamente dedicato.

Euronics: gli sconti come non li avete mai visti prima

Il modello di smartphone più scontato di tutto il mese di Novembre sembra essere il Samsung Galaxy S20+, anche Euronics non si sottrae dal trend del momento, proponendo una propria versione di offerta, e garantendolo a soli 699 euro, completamente sbrandizzato.

Lo Xiaomi Mi 10 Lite rappresenta invece low cost, il prodotto dal miglior rapporto qualità/prezzo, a cui l’utente deve decidere di affidarsi per ottenere il massimo, con la spesa finale di soli 349 euro.

Il volantino Euronics ovviamente non si ferma qui, sfogliandone le pagine si scovano anche altre occasioni che possono far drizzare i capelli alle concorrenti, per questo motivo non dovete fermarvi alla lettura del nostro articolo, ma dovete visionare anche le pagine sottostanti.