Carrefour non vuole avere concorrenza nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale assolutamente degna di nota, e ricchissima di offerte veramente molto speciali.

Come già visto in passato, anche in questo caso gli acquisti non risultano essere effettuabili online sul sito ufficiale, ma saranno possibili solamente nei vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Il meccanismo che regola tutto il volantino è il cosiddetto Spendi e Riprendi, il cliente ha la possibilità di ricevere un buono sconto del valore prestabilito, da spendere successivamente sempre nel medesimo punto vendita in cui è stato effettivamente completato l’acquisto; la riduzione non potrà essere applicata all’istante, ma dovrà essere utilizzata solo in un secondo momento.

Carrefour: le offerte del Black Friday sono strepitose

Lo smartphone su cui Carrefour ha voluto focalizzare la propria attenzione è l’ottimo Apple iPhone 11, un top di gamma a tutti gli effetti, recentemente surclassato dal nuovo iPhone 12, ma comunque ancora in grado di attirare l’interesse della maggior parte dei consumatori sul territorio italiano. Il suo prezzo attuale corrisponde a 769 euro, per la versione no brand.

Sotto i 250 euro invece si possono concludere affari abbastanza interessanti, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A20s, Motorola G8, Alcatel 1Se o similari.

Il volantino Carrefour lo abbiamo integrato completamente nel nostro articolo, in modo da offrirvi la possibilità di scoprirlo e conoscerlo da vicino.