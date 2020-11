Tim Party è il programma di fidelizzazione per i clienti dell’operatore telefonico, il programma è completamente gratuito e offre tantissime possibilità. Tra queste la più recente riguarda la possibilità di usufruire delle fusioni del servizio Google One. Il pacchetto di funzioni Google comprende, tra le altre cose 100 Gb di spazio di archiviazione in cloud. Il servizio, lo ripetiamo, attivabile gratuitamente, sarà disponibile per tre mesi una volta attivato.

Oltre allo spazio di archiviazione Google One comprende anche Gmail, Google Foto e la possibilità di effettuare un backup completo del telefono oltre che un servizio di assistenza premium. Per attivare la promozione messa a disposizione degli utenti Tim Party basterà accedere all’aerea dedicata al programma fedeltà; una volta effettuato l’accesso si dovrà richiedere il link di attivazione, una volta aperto il link basterà effettuare l’accesso al proprio account Google.

Tim Party: tutti i vantaggi degli abbonati

Il servizio di Google One non è l’unico vantaggio degli utenti iscritti a Tim Party; tra le altre possibilità messe a disposizione da Tim la possibilità di vincere un Motorola Razr 5G oltre che tantissimo sconti come quelli per Ninja Academy e Venchi. Pe quanto riguarda Ninja Academy sarà disponibile uno sconto del 50% su ben sette corsi diversi tutti riguardanti il Social Media Marketing.

Per quanto riguarda i prodotti Venchi il servizio di fidelizzazione del cliente di Tim mette a disposizione il 20% di sconto sui prodotti al cioccolato. Infine, per ch fosse interessato, Tim offre la possibilità di acquistare un smartwatch Samsung con l’applicazione di un discreto sconto che permetterà di risparmiare circa 200 euro.