Samsung sembra essere quasi pronta a sfoggiare una serie di novità che stanno già suscitando la curiosità degli utenti. Le aspettative lasciano pensare a un 2021 decisamente ricco per il colosso, il quale dovrebbe procedere con la presentazione di numerosi device che ormai da tempo sono protagonisti di indiscrezioni e commenti. Sicuramente tra gli smartphone che più attesi vi sono i tre membri della famiglia Galaxy S21, il cui lancio sembra essere previsto per il mese di gennaio anziché febbraio. L’azienda, stando alle notizie trapelate, potrebbe dunque interrompere la tradizione che vede fissato l’evento di lancio dei nuovi device nel mese di febbraio per procedere con la presentazione dei suoi tre nuovi smartphone in anticipo. A confermare quella che fino ad ora rappresenta esclusivamente un’ipotesi emergono nuovi indizi.

Galaxy S21: un nuovo indizio lascia intuire che il lancio avverrà a gennaio!

A sostenere l’ipotesi per la quale Samsung potrebbe procedere con la presentazione dei suoi nuovi Galaxy S21 entro la fine del mese di gennaio 2021 compensa quanto recentemente emerso e segnalato da sammobile.it in merito al modello base della nuova serie di smartphone. Il Samsung Galaxy S21 sembra aver ricevuto la certificazione BIS e ciò sta a indicare che l’azienda potrebbe essere quasi pronta al lancio.

Samsung, procedendo con il lancio anticipato dei suoi device, potrebbe avere intenzione di tenere testa ai suoi rivali e quindi non far trascorrere molto tempo dalla presentazione dei nuovi iPhone del colosso di Cupertino. Ma così facendo potrebbe inoltre voler scandire nel corso dell’anno il lancio di più dispositivi senza che questi si accavallino. Nel 2021, infatti, è previsto anche l’arrivo del Samsung Galaxy Z Flip 2.