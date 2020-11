La programmazione di Sky continuerà ad essere molto ricca di eventi, da qui alla prossima stagione natalizia. La pay tv offre a tutti gli abbonati una serie molto ampia di contenuti, soprattutto per quanto concerne i pacchetti di Sport e Calcio.

Rispetto a qualche anno fa, le possibilità di scelta per gli utenti – sia per quelli vecchi che per i nuovi – sono aumentate. Oltre alle classiche offerte legate al satellitare, gli abbonati possono beneficiare di proposte anche per lo streaming e per il digitale terrestre.

Sky sul digitale: le promozioni migliori con costi ridotti rispetto al satellitare

Le migliori iniziative di Sky sono, come sempre, caratterizzate dalla presenza dei pacchetti Sport e Calcio. Gli abbonati che scelgono questo ticket unico per il digitale terrestre, avranno l’opportunità di accedere a tutti i contenuti al costo riservato di 34,90 euro ogni trenta giorni. La tariffa è rivolta sia ai clienti che attivano un nuovo piano di abbonamento, ma anche – questa la principale novità – a chi ha già una sottoscrizione alla pay tv in campo satellitare.

Ci sono altre buone ragioni per scegliere Sky con il digitale terrestre. Oltre ai prezzi ridotti, con questa tecnologia gli utenti potranno accedere ai contenuti senza decoder, senza parabola. A tutto ciò si aggiungono i servizi opzionali.

Gli abbonati che sceglieranno la proposta digitale terrestre di Sky avranno libero accesso all’app di streaming Sky Go senza costi aggiuntivi. Disponibili con questa promozione anche alcuni canali Cinema: nella fattispecie, la pay tv offre tutti i canali Cinema della vecchia piattaforma Mediaset Premium.