Molti utenti cambiano operatore per svariati motivi, che siano economici, di ricezione o per offerte più vantaggiose. Vodafone ha deciso di battere nettamente la concorrenza degli altri operatori con le ultime offerte che ha messo sul piatto per il mese di Novembre. Scopriamo di seguito quali sono le ultime tariffe dell’operatore rosso.

Passa a Vodafone: le nuove promozioni di Novembre

Vodafone Special Unlimited 7

La prima offerta di cui vi parleremo è Special Unlimited 7. È un’offerta a tempo limitato e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e fissa, 50 Giga di traffico Internet mobile e SMS illimitati. È attivabile solo nel caso in cui si proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. Costa 7 euro al mese, in aggiunta ai 12 euro dell’attivazione.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Vodafone Special 50 Digital Edition permette, per chi viene da operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile Full e altri, di avere minuti illimitati e 50 Giga di traffico mobile. Il tutto a soli 7 euro al mese. Per chi, invece, proviene da Iliad e Kena Mobile, dovrà pagare 9,90 euro al mese.



Vodafone Special Minuti 30 GB

Special Minuti 30 GB ha in serbo per noi minuti illimitati verso tutti e, come si può capire anche dal nome, 30 GB con un pagamento mensile di 6 euro al mese. L’offerta è dedicata ai clienti Fastweb, PosteMobile Full, Digi Mobil ed Erg Mobile.



Vodafone Special Minuti 50 GB

Special Minuti 50 GB prevede ogni mese minuti senza limiti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile con un canone mensile di 9,90 euro al mese. Il costo di attivazione è di 12,10 euro.

Vodafone Shake It Fun

Promozione riservata solo agli under 25: minuti ed SMS illimitati, 20 Giga di traffico mobile, Giga FREE per le app social, chat, mappe e musica. In agigunta, sei mesi di abbonamento a Tidal incluso. il costo è di 11,99 euro al mese.