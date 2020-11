Vodafone strapazza letteralmente tutte le rivali del settore della telefonia mobile con una promozione senza precedenti, la perfetta soluzione che aiuterà il consumatore ad accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, affiancati da illimitati minuti e SMS senza limiti.

Questo è, in sintesi, il bundle messo effettivamente sul piatto dalla Vodafone Special Unlimited, una splendida offerta attivata nel periodo corrente dall’operatore in red in versione operator attack. Presenta un prezzo fisso di soli 9,90 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo, e sopratutto è completamente esente da vincoli contrattuali di alcun tipo; ciò significa che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone, e non sarà costretto a pagare penali o altro tipo di costi aggiuntivi.

Vodafone: i contenuti sono incredibili, ma chi può attivarla?

L’attivazione della Special Unlimited, sfortunatamente, non è cosa per tutti, infatti essendo una operator attack è raggiungibile in esclusiva da specifici utenti sul territorio nazionale. Coloro che la potranno richiedere sono solamente gli uscenti da TIM o da un operatore virtuale che sia Tiscali o CoopVoce; la portabilità appare essere sempre obbligatoria, come anche l’acquisto della SIM ricaricabile al prezzo di 10 euro.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso è previsto il pagamento di 5,01 euro per l’attivazione della promozione (in aggiunta alla cifra suddetta), ma si riceveranno 5 euro di credito residuo già inclusi.

L’attivazione della Special Unlimited è possibile in ogni punto vendita in Italia, la massima velocità di navigazione è pari a 600Mbps in download.