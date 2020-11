Le piattaforme di messaggistica certamente più utilizzate in tutto il mondo sono WhatsApp e Telegram, le quali hanno conquistato gli utenti grazie ad un pool di funzionalità che sposano perfettamente sicurezza e privacy.

Proprio quest’ultima negli ultimi anni ha assunto un ruolo davvero primario nella vita digitale di ognuno di noi, infatti cercare di garantirla è un obiettivo di praticamente ogni provider di servizi digitale.

Se magari quindi ci tenete ad avere la vostra privacy in una botte di ferro, potrebbe interessarvi la possibilità di spedire messaggi in totale anonimato sulle due piattaforme dei instant messaging più famose del pianete, ebbene è possibile, ecco come fare.

Numero elettronico e account anonimo

Per poter spedire i messaggi in modo completamente anonimo basta seguire dei semplici passi, i quali tra l’altro, non andranno a toccare minimamente il vostro account principale, dal momento che ne creerete un altro appositamente per il vostro scopo.

La procedura è davvero semplice, infatti vi basterà scaricare dai vostri rispettivi store delle app apposite che, una volta effettuata una registrazione, vi consentiranno di ricevere un nuovo numero da poter adoperare per iscrivervi alle piattaforme per messaggiare, ovviamente in modo completamente anonimo.

Così facendo avrete accesso a tutti vostri contatti ma potrete nascondere la vostra identità, questo poichè ovviamente non userete il vostro numero principale che magari volete rendere disponibile solo per contatti più importanti e personali.

Tra le varie app vi consigliamo principalmente TextNow, completamente gratuita e molto valida, vi sarà sicuramente utile se avete intenzione di messaggiare in anonimo.