Conosciamo ormai tutti il famoso assistente vocale del colosso Big G, ovvero il Google Assistant. Attraverso l’utilizzo di quest’ultimo, in particolare, è possibile controllare e monitorare svariate cose ed è possibile sfruttarlo anche utilizzando un televisore. Samsung, in particolare, ha da poco annunciato che anche in Italia è finalmente disponibile questo assistente vocale sui propri televisori.

Google Assistant disponibile ora anche sui televisori di Samsung

Durante lo scorso mese di ottobre 2020, il noto colosso sudcoreano aveva annunciato l’arrivo ufficiale dell’assistente vocale di Google sui propri televisori negli Stati Uniti. In queste ultime ore, come già accennato, l’azienda ha però svelato l’arrivo di Google Assistant anche sui propri televisori dedicati al mercato italiano ma non solo. Tra gli altri stati che potranno usufruire di questa caratteristica sui propri TV, ci sono infatti Francia, Germania e Regno Unito.

L’azienda ha inoltre confermato che entro la fine dell’anno l’assistente vocale di Big G sbarcherà in veste ufficiale sui TV Samsung di altrettanti stati, come la Corea del Sud, il Brasile, la Spagna e l’India. In seguito a questo annuncio, sarà possibile sfruttare tutte le potenzialità di questo assistente virtuale senza dover ricorrere di una periferica esterna come il Google Home. Dallo stesso televisore Samsung sarà possibile gestire diversi parametri e svolgere diverse mansioni (come cambiare canale, abbassare o alzare il volume, ecc) e tanto altro. Si potrà infatti interagire con gli altri servizi di Big G, chiedendo magari al Google Assistant le condizioni del meteo.

Tra i primi televisori targati Samsung che disporranno di questa caratteristica, in particolare, ci saranno: