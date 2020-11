Esselunga davvero da urlo con i nuovissimi Black Days, la perfetta campagna promozionale che permetterà al consumatore italiano di raggiungere l’acquisto della tecnologia che più desidera, senza minimamente essere costretto a spendere cifre particolarmente elevate.

Tutti gli ordini, come al solito accade da Esselunga, possono essere completati solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che vorranno avvicinarsi al volantino potranno comunque approfittare delle versioni no brand, con anche garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto vendita d’acquisto.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon e ricevete sul vostro smartphone i codici sconto gratis, confermando l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: tutte le migliori offerte per risparmiare

Il prodotto su cui vogliamo porre sicuramente l’attenzione è l’incredibile Samsung Galaxy S20+, un top di gamma a tutti gli effetti, presente sul mercato dalla primavera corrente, acquistabile da Esselunga ad un prezzo mai visto prima, soli 599 euro in versione no brand.

Discorso simile per l’ottimo iPhone 11, l’ultimo terminale di fascia alta, lanciato dall’azienda di Cupertino nel 2019, risulta essere disponibile all’acquisto a 649 euro, un ottimo punto di partenza per coloro che vogliono avvicinarsi all’ecosistema di Apple, senza spendere cifre troppo o particolarmente elevate.

Questi sono solamente due degli esempi delle offerte che potete trovare all’interno del volantino Esselunga, se volete approfondirne la conoscenza potete decidere di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, ricordandone la validità esclusiva nei punti vendita, non sul sito ufficiale dell’azienda.