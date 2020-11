Coop e Ipercoop riescono ancora a stupire con un volantino decisamente inaspettato, un buonissimo concentrato di prezzi bassi e di sconti da capogiro, tutti applicati sui prodotti che al giorno d’oggi gli utenti vorrebbero poter acquistare e conoscere da vicino.

La campagna promozionale è da considerarsi valida per tutto il mese corrente, ed anche il successivo, ma solo nei negozi in Italia; è bene ricordare che, almeno per il momento, non sarà in nessun modo possibile completare l’acquisto online sul sito ufficiale. Il prodotto acquistato, inoltre, viene proposto in versione no brand e con annessa una garanzia legale di 2 anni, da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’ordine.

Coop e Ipercoop: il volantino non fa sconti alla concorrenza

Gli smartphone su cui Coop e Ipercoop hanno effettivamente voluto porre la propria attenzione sono Samsung Galaxy A71 e Honor 10 Lite; sono entrambi modelli decisamente economici, il cui obietivo è di avvicinare l’utente al mondo della telefonia, senza costringerlo a spendere cifre particolarmente elevate. Nel primo caso, infatti, basteranno poco meno di 400 euro per mettere le mani su un ottimo prodotto con display da 6.7 pollici superAMOLED, oltre 4500mAh di batteria e ben 3 sensori fotografici posteriori; il secondo, invece, è più economico, ed è consigliato agli utenti che non vogliono o non pretendono prestazioni troppo elevate dallo smartphone.

