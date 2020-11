TIM certamente non è a corto di concorrenti nel settore della telefonia mobile. Mai come in questa fase storica, le rivali dell’operatore italiano sono numerose e tutte molto agguerrite con offerte low cost da proporre al grande pubblico. Il nemico numero uno di TIM probabilmente in questo periodo è Iliad.

TIM contro Iliad: le due migliori tariffe da attivare a meno di 10 euro

Per contrastare l’avanzata della compagnia francese e della sua principale offerta, Giga 50, TIM ha previsto il lancio di non una ma bensì di due iniziative. La prima ricaricabile è indirizzata in maniera specifica a tutti gli attuali abbonati di Iliad. La promozione migliore di TIM in questa fase dell’anno si chiama Supreme New. I clienti che hanno accesso a questa tariffa potranno usufruire di contenuti illimitati per le telefonate verso numeri fissi e mobili più 50 Giga per internet. Il costo mensile è di appena 5,99 euro ogni trenta giorni. Come sottolineato in precedenza, quest’iniziativa sarà prerogativa di tutti coloro che effettuano la portabilità da Iliad o da altri gestori virtuali.