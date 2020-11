Smartphone: quando "il vintage" vale più dell'ultima generazione

In un mondo in cui la maggior parte della popolazione si sofferma sull’incalzante sviluppo della tecnologia e degli smartphone, ciò che resta degli anni passati è stato messo in un angolo. Eppure c’è ancora qualcuno che non dimentica ciò che è stato: stiamo parlando dei collezionisti, disposti a pagare cifre folli pur di accaparrarsi l’ultimo superstite della vecchia telefonia. Sembrerebbe infatti che (tralasciando la tecnologia di ultima generazione) gli smartphone di un tempo ad oggi abbiano raggiunto delle somme piuttosto elevate. Scopriamo insieme l’elenco dei modelli speciali.

Smartphone: la lista dei vecchi dispositivi che hanno fatto la storia

Partiamo dal Motorola DynaTac 8000x del 1984. Questo, se tenuto in ottime condizioni, può valere addirittura 1.000 euro. Rimanendo in tema, scoviamo l’indimenticabile Moto RazrV3 del 2004, il quale possedeva display e tastiera retro illuminati a colori. Oggi il suo costo può superare i 150 euro.

Anche Nokia si fece avanti: il suo prodotto prendeva il nome di Mobira Senator negli anni ’80. Per questo superstite i collezionisti saranno disposti a pagare persino 1000 euro. Ovviamente abbiamo nel cuore anche il vecchio smartphone Nokia 3310, il quale ad oggi ha un costo di 130 euro se in ottime condizioni. Altra somma invece per quanto riguarda il cellulare-rossetto Nokia 7280 la quale ammonta a 300 euro.

Apple invece ha dato il via alla lunga produzione con l’iPhone 2G del 2007. Trattasi di uno smartphone raro che può valere 200 euro, ma i collezionisti più accaniti pagherebbero anche 1.000 di euro se in perfette condizioni.

Chiudiamo la lista con il primo smartphone Android, nonché l’HTC Dream G1. Questo si differenzia dagli altri per lo schermo scorrevole su tastiera qwerty, la quale porta il modello a crescere fino a 2.500 euro!