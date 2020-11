Come di solito accade con i giochi mobili più popolari, anche PUBG Mobile si è evoluto nel tempo ed è diventato un grande download per i suoi utenti in termini di spazio di archiviazione. Tuttavia, in seguito all’uscita di Tencent dalla scena, la società ha ora annunciato un nuovo aggiornamento che riduce le dimensioni del gioco a soli 610 MB.

In precedenza, PUBG Mobile pesava quasi 2 GB, il che significa che era uno dei giochi più pesanti su mobile. Le dimensioni pesanti limitavano anche la possibilità di giocare a coloro che non avevano i migliori smartphone in circolazione.

PUBG Mobile ora pesa molto meno su Android

L’ultima installazione aggiornata è stata annunciata con l’aggiornamento 1.1 di PUBG Mobile. Secondo le note della patch, questa nuova funzionalità, che “fornirà una migliore esperienza di gioco”, è stata rilasciata sotto forma di aggiornamento il 10 novembre.

Le note sulla patch suggeriscono che la nuova installazione ammonterebbe a 610 MB di spazio di archiviazione sui dispositivi Android. Sfortunatamente, la dimensione minima del download per iOS rimane a 1,63 GB. A quanto pare, il blog non menziona se i dispositivi iOS riceveranno presto questa versione leggera.

Inoltre, ci sono voci secondo cui se e quando PUBG Mobile India verrà lanciato, probabilmente condividerà questa funzione di installazione leggera, il che significherebbe che avrebbe una dimensione di download inferiore. Ciò sarà utile per coloro con velocità Internet limitate poiché il gioco si scaricherà più velocemente e sarà più facile da giocare.

In questo momento, mentre PUBG Mobile India è stato annunciato dalla società, sembra che il governo non sia intenzionato a sbloccarlo.