Alla fine di maggio, OnePlus ha lanciato un aggiornamento per disabilitare il filtro a colori per la fotocamera sulle varianti globali di OnePlus 8 Pro. Due settimane dopo, la società ha inviato un aggiornamento per riattivare la fotocamera con filtro a colori ‘a raggi X’. In India, tuttavia, il telefono di punta è stato messo in vendita con la feature in questione disattivata. OnePlus sta ora implementando un nuovo aggiornamento di OxygenOS che sostiene di ‘risolvere’ il problema con ‘Photochrom’.

Come riportato dagli sviluppatori XDA, il nuovo aggiornamento OxygenOS 10.5.10 per OnePlus 8 Pro è ora disponibile per gli utenti in Europa e offre un ‘filtro Photochrom adattato’. Invece di risolvere effettivamente il problema, OnePlus ha semplicemente portato la modalità Photochrom sulla fotocamera grandangolare del telefono.

OnePlus 8 Pro, la fotocamera dedicata all’effetto viene disattivata

La fotocamera con filtro a colori dedicata non viene più utilizzata. Pertanto, mentre gli utenti di OnePlus 8 Pro possono ora ricominciare a utilizzare la modalità Photochrom, l’aggiornamento ha reso ‘superfluo’ il quarto sensore della fotocamera sul retro del telefono.

A parte il ‘filtro Photochrom modificato’, l’aggiornamento porta anche alcune ottimizzazioni e correzioni di bug. OnePlus afferma di aver ottimizzato le prestazioni di consumo energetico del sistema, il che dovrebbe comportare un miglioramento della durata della batteria. Ha anche risolto il problema di riproduzione HD con Netflix e Amazon Prime Video.

Il log delle modifiche cita l’aggiunta di un avviso per allertare l’utente se la temperatura del device è troppo elevata. È stata anche rilasciata la patch di sicurezza Android di giugno.