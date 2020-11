MediaWorld inizia la settimana del Black Friday nel migliore dei modi, proponendo al pubblico un nuovo volantino definito come il giusto concentrato di sconti ad un prezzo non particolarmente elevato. Le offerte applicate sono assolutamente convenienti, e permettono di acquistare prodotti di altissimo livello.

Fino al 30 novembre, quindi con Black Friday incluso, il volantino risulta essere disponibile anche sul sito dell’azienda stessa; i prezzi non cambiano assolutamente, gli utenti vi possono accedere dal divano di casa, e ricevere la merce presso il proprio domicilio, pagando però un piccolo contributo per la spedizione stessa. Se interessati al finanziamento, segnaliamo la presenza del Tasso Zero, richiedibile solamente al superamento dei 199 euro di spesa.

I codici sconto Amazon sono gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid, iscrivetevi per risparmiare e scoprire le offerte del Black Friday.

MediaWorld: tantissimi sconti alla portata degli utenti

Per una volta anche MediaWorld ha finalmente deciso di alzare l’asticella degli sconti, proponendo al pubblico italiano una lunghissima serie di offerte speciali, e di prezzi sempre più bassi. I prodotti su cui vogliamo focalizzare l’attenzione sono sostanzialmente tre: Apple iPhone 11, Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20 Ultra.

Lo smartphone dell’azienda di Cupertino è in vendita a 649 euro, un prezzo più abbordabile, proprio a causa della presenza del nuovissimo iPhone 12. Il Galaxy Note 20 è appena stato lanciato sul mercato ed è già in promozione in occasione del Black Friday, in questo caso il cliente pagherà addirittura soli 679 euro; in ultimo ecco arrivare il Galaxy S20 Ultra, un vero top assoluto da 899 euro, finalmente sotto la soglia psicologica dei 1000 euro.

I dettagli del volantino MediaWorld sono disponibili sul sito ufficiale.