Dystopia: Contest of Heroes, uno dei più promettenti titoli strategici per mobile, ha fatto il suo debutto su HUAWEI AppGallery, arrivando qui prima che altrove. Il lancio su Google Play Store è atteso per il prossimo 25 novembre, per poi arrivare nei giorni successivi anche su App Store e Samsung Galaxy Store.

Il lancio anticipato per gli smartphone HUAWEI dotati di Huawei Mobile Services e di AppGallery sarà supportato dall’azienda con una importante campagna di marketing.

Dystopia: Contest of Heroes, Conor McGregor è la star

Per chi non lo sapesse, Dystopia: Contest of Heroes è un titolo free-to-play sviluppato dalla Beetroot Lab e che ha richiesto ben tre anni di lavoro. Il titolo è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la società è controllata da grandi corporazioni. In questo modo cyberpunk, ci si dovrà fare strada con armi e alleati per far fuori i nemici e conquistare i quartieri di New York.

Una caratteristica fondamentale di questo titolo è che ospita una serie di tornei in-game che consentono ai giocatori di tutto il mondo di competere e vincere premi sia di gioco che di vita reale. Tra questi anche un torneo annuale ospitato dall’ex campione UFC Conor McGregor. McGregor sarà anche il nostro mentore, colui che ci guiderà verso la conquista di Dystopia.

“Siamo molto entusiasti di collaborare con Huawei AppGallery e apprezziamo il suo enorme interesse nell’aiutarci a lanciare a livello globale il nostro ultimo titolo di strategia mobile: Dystopia: Contest of Heroes”, ha affermato Davis Ziedins, co-fondatore e Business Developer di Beetroot Lab. “Avere la famosa celebrità Conor McGregor come nostro partner commerciale e volto del nostro gioco, ci pone un’enorme responsabilità sulle spalle, quindi è importante lavorare con un partner tecnologico di fiducia come Huawei, che sta rafforzando ogni fase della nostra integrazione e acquisizione utenti“.

Dystopia: Contest of Heroes può essere scaricato qui.