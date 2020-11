CoopVoce offre agli utenti la TOP 50 per 9,50 euro al mese

Coop è un’azienda da sempre votata al risparmio, il quale è di certo l’obiettivo principale di tutte le persone che acquistano un oggetto, un bene o un servizio. Oltre a sfondare nel settore degli alimentari, questo colosso è diventato grande anche nel mondo della telefonia mobile creando il suo gestore di telefonia mobile meglio noto a tutti come CoopVoce.

In questo caso siamo al cospetto di un provider virtuale che durante gli anni è riuscito a migliorare il suo status. In molti credevano che questa realtà potesse scomparire da un momento all’altro quando invece ecco saltare fuori una nuova strategia. Questa, votata ad offrire contenuti a valanga e prezzi molto convenienti che durano per sempre, ha condotto CoopVoce a diventare uno dei migliori in assoluto. In questo momento sul sito ufficiale potete inoltre trovare la nuova promo ChiamaTutti TOP 50. Questa per soli 9,50 € al mese consente di avere minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G.

CoopVoce: nuove offerte ma non solo, il gestore si prepara a rinforzare la sua rete mobile

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.