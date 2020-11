L’obiettivo di Vodafone è più che mai chiaro. Anche in vista della prossima stagione natalizia, l’operatore inglese vuole accelerare i ritmi della sua strategia commerciale. La strategia del gestore è indirizzata nell’acquisire nuovo pubblico, anche attraverso promozioni ricaricabili che si basano sulla portabilità del numero da altro gestore.

Vodafone, le offerte da 50 e 100 Giga da attivare anche online

Il rivale per eccellenza di Vodafone, in questa fase storica, è ovviamente Iliad. Per contrastare il provider francese e le sue relative offerte a bassi costi, Vodafone prevede due tariffe per i nuovi clienti: la Special 100 Giga e la Special 50 Giga.

Con Special 100 Giga gli utenti avranno a loro disposizione un pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo della promozione si attesta sulla quota fissa di 9,99 euro ogni mese.

Per quanto concerne Special 50 Giga, invece, gli utenti potranno utilizzare consumi illimitati per le telefonate verso tutti i numeri, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga internet ad un costo fisso di 7,99 euro al mese.

Queste offerte ora passate in rassegna già in passato sono state garanzia di successo per Vodafone. Tuttavia, per la stagione autunnale il gestore inglese ha prevosto una novità. Oltre all’attivazione nel classici store ufficiali presenti sul territorio, gli utenti potranno richiedere ed attivare una di queste due tariffe anche attraverso il sito internet ufficiale.

Resta però la condizione della portabilità. L’accesso a tali tariffe sarà garantito per chi proviene da Iliad o altri provider virtuali.