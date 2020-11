Vodafone: arrivano le offerte del weekend fino a 100GB per gli ex utenti

Ogni volta che si avvicina il periodo natalizio, Vodafone viene fuori con tante nuove offerte. L’ultima campagna promozionale esposta dal gestore più famoso d’Europa è stata infatti presa di buon grado da tutti gli utenti che stavano cercando una nuova sistemazione.

Nonostante tutto sembri andare sempre a gonfie vele con il primo posto in classifica ben consolidato, pare che il colosso della telefonia mobile abbia perso qualche consenso. Tutto ciò sarebbe stato dettato dall’arrivo di Iliad, gestore che da oltre due anni a questa parte sta riuscendo a mettere in difficoltà qualsiasi altra azienda. A tal proposito Vodafone ha scelto di recuperare i suoi ex utenti con nuove offerte dedicate, le quali arrivano fino a 100 giga in 4G.

Vodafone: arriva un nuovo trittico di offerte fino a 100 giga

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga