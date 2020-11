Nelle ultime settimane sono trapelati in rete dei brevetti depositati da Samsung che hanno dato l’opportunità di conoscere idee davvero particolari. Anche Samsung ha confermato tramite questi di essere costantemente impegnata nella messa a punto di smartphone pieghevoli innovativi e in grado di offrire una qualità non indifferente. Uno dei brevetti più recenti ha svelato appunto uno smartphone trasparente con display avvolgente e fotocamera a scorrimento ma non si tratta dell’unico documento interessante. Oggi abbiamo modo di conoscere una possibile nuova creazione del colosso: uno smartphone pieghevole a forma di Z.

Samsung brevetta un nuovo pieghevole: lo smartphone è in grado di assumere la forma di una Z!

L’intenzione del colosso potrebbe essere quella di concentrarsi sulla creazione di smartphone pieghevoli in grado di assumere forme particolari. Il brevetto, infatti, non mostra un dispositivo completo ma pone l’attenzione su quella che potrebbe essere la tecnologia da adottare per dar vita a un device capace di piegarsi due volte e assumere la forma di una Z.

Le immagini allegate al documento relativo al nuovo smartphone pieghevole permettono di visualizzare un dispositivo che ricorda l’attuale Samsung Galaxy Z Flip ma con uno schermo in più. Come notato da sammobile.it, dunque, resta da capire quale sarà la soluzione alla quale farà ricorso il colosso per far sì che lo smartphone possa piegarsi.

E’ bene precisare che non vi sono ancora informazioni concrete che permettono di supporre che l’azienda sia già a lavoro sullo smartphone in questione. Il documento permette al momento di conoscere soltanto quella che potrebbe essere un’idea per i dispositivi Samsung del futuro.