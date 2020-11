Il volantino Esselunga appare essere in scadenza oggi, 21 novembre 2020, per questo motivo gli utenti devono assolutamente affrettare la scelta per non restare definitivamente tagliati fuori dalla possibilità di acquisto di un prodotto estremamente qualitativo.

Alla base della soluzione disponibile oggi, troviamo la cosiddetta offerta tech, una campagna promozionale storica di Esselunga, mediante la quale l’azienda riesce a scontare un singolo prodotto, portandolo ad un prezzo quasi mai visto prima. L’acquisto può essere completato solamente in negozio, prestando particolare attenzione alle scorte, infatti saranno decisamente limitate (quindi potrebbero essere già terminate).

Esselunga: quale smartphone acquistare

L’offerta tech attiva è centrata direttamente su uno smartphone, in particolare sul Samsung Galaxy A30s, un modello appartenente alla fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, proposto in versione sbrandizzata con 128GB di memoria interna.

Il suo prezzo finale è alla portata di ognuno di noi, corrisponde esattamente a soli 179 euro, ed è assolutamente da consigliare all’utente che non vuole spendere cifre elevate e vuole godere di prestazioni leggermente superiori alla cifra da versare. Il suo elemento speciale è sicuramente il display, un ampio componente superAMOLED da 6.4 pollici, una peculiarità praticamente inedita a questo livello di prezzo. Non mancano, ad ogni modo, anche un processore octa-core, 4GB di RAM, 3 fotocamere posteriori, il lettore per le impronte digitali ed una batteria da 4000mAh.

Se interessati all’acquisto dovete necessariamente recarvi nei punti vendita in Italia, entro e non oltre la chiusura odierna.