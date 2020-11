L’Italia si appresta ad accogliere nuovamente una “seconda versione” del digitale terrestre. Ben presto, quindi, sarà necessario sostituire il proprio televisore oppure acquistare un nuovo decoder per poter continuare a seguire tutti i canali digitali. Tutto ciò, quindi, sarà d’obbligo per effettuare il passaggio dal classico DVB T al nuovo DVB T2, studiato appositamente per non sovrapporsi con le frequenze necessarie al funzionamento del nuovo standard di rete 5G.

Le frequenze attualmente in uso, dunque, saranno liberate per far spazio alla nuova rete mobile di quinta generazione. Quest’ultime migreranno su una nuova banda da 700MHz, studiata appositamente per garantire un bitrate più elevato ed una qualità dell’immagine superiore.

Non è ancora chiaro quando il DVB T2 inizierà a mettere le proprie radici nel nostro paese ma, già da diverso tempo, una cosa è certa: il 1° Luglio 2022 sarà la data del definitivo switch off, il quale segnerà il passaggio completo al nuovo digitale terrestre in tutto il paese.

DVB T2: un nuovo bonus ammortizza le spese degli Italiani

Per incentivare il passaggio al nuovo standard televisivo, il nostro Governo ha introdotto un ulteriore bonus che permette di ottenere ben 50 euro di sconto sull’acquisto di un nuovo televisore. Recandosi in un qualsiasi negozio di elettronica, si potrà quindi acquistare tranquillamente un televisore compatibile con il nuovo DVB T2, richiedendo successivamente lo sconto del bonus direttamente in cassa.

Ricordiamo infine che a partire dal 2017 sono stati venduti in Italia esclusivamente televisori compatibili. Se avete quindi acquistato un nuovo modello dopo questa data, vi consigliamo di controllare la compatibilità direttamente sul sito web del produttore.