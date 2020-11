Carrefour apre le porte dei propri negozi in tutta Italia al Black Friday 2020, rendendo disponibile già oggi il volantino con il quale l’azienda punta a scontare tantissimi prodotti di tecnologia, affidandosi interamente ad un meccanismo ben oliato e richiesto dalla community.

Alla base del tutto, infatti, troviamo il cosiddetto Spendi e Riprendi, la possibilità di ricevere buoni sconto da spendere in un secondo momento (anche per beni di prima necessità). Per ottenerli l’utente non deve raggiungere un livello minimo di spesa, né seguire step particolari, ma dovrà semplicemente provvedere all’acquisto dei prodotti selezionati da Carrefour; per ognuno di questi è previsto uno specifico buono sconto, già indicato nel volantino, che dovrà essere applicato su un secondo acquisto/scontrino.

Ricevete gratis le offerte Amazon e tutti i nuovi codici sconto, sul nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: il risparmio è da pazzi

I prodotti su cui Carrefour ha comunque voluto fare affidamento non sono di qualità particolarmente elevata, se non per l’Apple iPhone 11. L’ex-top di gamma, data la presenza sul mercato del nuovo iPhone 12, può oggi essere acquistato con un esborso di 769 euro, in versione naturalmente sbrandizzata.

Le alternative tra cui scegliere sono davvero tantissime, non mancano infatti i vari Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A71, Motorola G8 o simili.

Per conoscere da vicino e nel dettaglio il volantino Carrefour, raccomandiamo la visione delle pagine seguenti, ricordando comunque che gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa.