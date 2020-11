I nuovi prezzi lanciati nel periodo corrente da Bennet appaiono essere davvero senza rivali sul territorio italiano, sebbene comunque si tratti a tutti gli effetti di un volantino mirato su pochi prodotti, e non sempre di altissima qualità.

La campagna promozionale descritta direttamente nel nostro articolo, è corretto ricordarlo, risulta essere fruibile esclusivamente in ogni punto vendita in Italia, senza avere la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi sul sito ufficiale dell’azienda. A differenza di quanto accade quando parliamo di SottoCosto o di Sottoprezzo, in questo caso le scorte non dovrebbero rappresentare un problema.

Bennet: quanti sconti per gli utenti

Il prodotto su cui Bennet si è voluta giocare le proprie carte è il Samsung Galaxy S20 FE, un top di gamma appena giunto sul mercato nazionale, ed anch’esso caratterizzato da buonissime prestazioni generali, nonché le medesime caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S20 originario (cambia solamente il processore, è il Qualcomm Snapdragon 865). Il prezzo, tuttavia, è addirittura inferiore a quello del suddetto modello, saranno necessari solamente 549 euro per il suo acquisto.

Le alternative, sempre restando entro il mondo Android, non mancano, l’utente potrà scegliere tra un altro trittico di prodotti Samsung, quali sono Galaxy A20e, Galaxy A71 o Galaxy A21s, tutti in vendita a meno di 300 euro. Se volete conoscerli da vicino, e scoprire anche gli altri sconti del volantino Bennet, allora aprite il prima possibile le pagine sottostanti.